Dass es mit der Autarkie nicht so leicht gesagt ist wie getan, bestätigt unter anderem auch Christoph Heinzel, in der Heinzel Group für die Energiebelange zuständig und CEO der auf grüne Energie spezialisierten Heinzel Energy: „Wenn von heute auf morgen das Gas abgedreht wird, wäre das für viele Betriebe in Österreich fatal. Der Energieverbrauch vieler Industriezweige ist so hoch, dass eine komplett CO2-freie Produktion bis 2030 einfach nicht funktionieren wird.“

Den Deep Dive zum industriellen Energieverbrauch gibt es hier!

Heinzels Urteil wiegt in diesem Kontext besonders schwer, denn er lebt davon, Unternehmen auf grüne Energie umzurüsten. Ein sturer Vertreter der fossilen Lobby ist Heinzel daher ganz sicher nicht.

Das wirtschaftspolitische Umfeld treibt den Wunsch nach Energieautarkie massiv an. Matthias Unger spricht die Wahrheit ohne große Schnörkel aus: „Ich rate niemandem dazu abzuwarten, bis die Material- und Energiepreise fallen, denn das werden sie in absehbarer Zeit nicht tun. Dazu ist die Nachfrage viel zu groß.“

Als CEO und Eigentümer der Unger Steel Group bekommt Unger tagtäglich mit, wie dringend für seine Kunden auf einmal der Wunsch nach Energieunabhängigkeit geworden ist: „Es gibt inzwischen kaum Unternehmen, für die wir nicht eine Photovoltaik-Anlage einplanen.“



Der Run auf grüne Lösungen freut auch Christoph Heinzel. Zugleich konstatiert er aber gerade bei jenen, denen es plötzlich mit dem Ausstieg aus der fossilen Energie gar nicht schnell genug gehen kann, ein veritables Maß an Ahnungslosigkeit. Dazu zählt er auch die Vorstellung, dass jede Anwendung an jedem Ort der Welt mit etwas gutem Willen sofort fossilfrei gemacht werden könnte.



Als Gegenbeispiel bringt er die zur Heinzel Group gehörende Papierfabrik Laakirchen. Das in direkter Nachbarschaft gelegene und von Heinzel betriebene Kraftwerk Danzermühl beliefert die Fabrik mit Strom. Unter Volllast ist man in der Lage, beträchtliche zehn Prozent des Energiebedarfs der Papierfabrik zu decken. „Doch mehr geht nicht. Selbst wenn ich kaskadiere und zehn Staustufen hintereinander baue, was natürlich gar nicht möglich ist, hätte ich in Niedrigwasserphasen immer noch ein Problem.“ Dann sei man aber in einer Speicherdiskussion, die leider ebenfalls viel zu oberflächlich geführt werde.