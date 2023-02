Der Markt für Consulting ist groß und unübersichtlich. Klar ist aber: Es gibt sie, die Top-Unternehmensberater, die die richtigen Fragen stellen, über branchenspezifisches Know-how verfügen und bei Spezialfragen auf ein globales Expertennetzwerk zurückgreifen können.

Doch nicht immer sind diese Consultants leicht zu finden. Unser Ranking will daher für Klarheit sorgen. Wir zeigen die Top 5 in fünfzehn Kategorien und erklären dabei, wer für welche Aufgaben am besten geeignet ist: von Change Management bis Steuerberatung.



Ebenso finden Sie hier eine umfassende Deep-Dive-Studie zum Consulting-Geschäft. Wie schon im Vorjahr hat das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at die Branche im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN in allen ihren Facetten kartographiert und Entscheidungsträger österreichischer Unternehmen auch danach gefragt, wie viel Budget sie für Consulting bereit halten und was Ihre wichtigsten Anforderungen an gute Berater sind.



Die können freilich im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Um die Bandbreite dessen zu zeigen, was erfahrene Unternehmensberater an Mehrwert für Betriebe bringen können, stellen wir deshalb auch konkrete Beispiele vor – vier Cases, in denen Industrieunternehmen Berater engagiert haben. Und es nicht bereuten. Dass wir Consultants und vor allem Unternehmen gefunden haben, die bereit waren, offen über ihre Kooperation zu sprechen, ist, nebenbei gesagt, nicht selbstverständlich. Denn viele Firmen bevorzugen es nach wie vor, die Tatsache, dass sie Unternehmensberatung in Anspruch nehmen, nicht nach außen zu kommunizieren.