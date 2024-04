Das Investment in eine postgraduale Ausbildung ist nicht billig und die Angebotspalette in Österreich ist divers. Es empfiehlt sich, die inhaltlichen Auswahlmöglichkeiten, Zertifizierungen und eventuelle Auslandsaufenthalte mit den persönlichen Zielen abzugleichen. Die günstigste Variante bietet derzeit die Vienna Management Academy der FH Wien der WKW. Die Teilnahme am deutsch/englischsprachigen MBA-Programm kostet € 19.500. Das Programm dauert 3 Semester und beinhaltet ein zweiwöchiges Auslandsmodul. Am anderen Ende der Kostenstruktur steht das Global Executive MBA Programm der Executive Academy der WU. Es umfasst zwei MBA-Abschlüsse (aus Österreich und der University of Minnesota), mögliche Auslandsaufenthalte wie etwa in Argentinien, Brasilien, China, Indien oder den USA.

Die Inhalte werden auf Englisch berufsbegleitend innerhalb von 16 Monaten vermittelt. Um diesen Abschluss zu erhalten, müssen Teilnehmer tiefer in die Tasche greifen und € 59.000,– bezahlen. Im Ranking der österreichischen MBA-Anbieter landete das anspruchsvolle Programm der WU Wien dieses Jahr auf dem zweiten Platz. „Ein MBA ist ein kraftvoller Karriere-Booster, denn er eröffnet völlig neue Perspektiven. Nicht nur in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten macht es Sinn, in den eigenen Marktwert zu investieren und dadurch seine Wettbewerbsposition gegenüber anderen nachhaltig zu verbessern“, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.