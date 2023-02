Kommt er? Es ist zumindest eine reale Gefahr. Zuletzt war die Gasversorgung über die Pipeline Nord-Stream 1 um rund 60 Prozent zurückgegangen. Russland machte fehlende Turbinen für die geringen Durchlaufmengen verantwortlich.



Die EU verfügt mittlerweile über Notfallpläne, um auf die Unterbrechung der Gaslieferungen zu reagieren. Einige europäische Länder planen derzeit, die Gasversorgung zu regeln und Strom zu rationieren, sollten die russischen Gasflüsse eingestellt werden oder auf dem niedrigen Niveau der letzten Tage verharren.



Die Wirtschaft retten könnte das dennoch nicht. Ein vollständiger Lieferstopp von russischem Erdgas würde nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) etwa die Erholung der deutschen Wirtschaft von der Coronakrise schnell zum Erliegen bringen.



Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Prognos, in Auftrag gegeben von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, unterstreicht das mit ihrer Vorhersage noch: Ein kurzfristiger Stopp russischer Gaslieferungen würde im zweiten Halbjahr 12,7 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung kosten. Besonders stark betroffen wären Branchen wie die Glasindustrie oder die Stahlverarbeitung, sagt der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt.



Nun benötigen natürlich nicht alle Industriezweige Gas gleichermaßen. Doch einige Industrien sind anderen essenziell vorgelagert. So benötigen nach Angaben der Österreichischen Chemieindustrie 96 Prozent der in der EU hergestellten Waren Vorprodukte aus der Chemie. Von der Landwirtschaft über die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, das Gesundheitswesen, die Energiewirtschaft, den Maschinenbau, die Bauwirtschaft, die Textilindustrie, der Umwelttechnik bis zum Verkehrswesen.

In letzterem ist der Konzern von Georg Kapsch beheimatet. Der CEO der Kapsch Group & Kapsch TrafficCom bezeichnet sein Unternehmen als nicht energieintensiv. Doch es hängt natürlich an der Gesamtwirtschaft, der Energiepreis hat also auch hier mittelbare Konsequenzen.



„Ich glaube, die Politik der EU gegenüber Russland läuft schon seit langem falsch“, sagt der Chef des Telekommunikations- und Verkehrstelematikkonzerns. Was die Sanktionen betrifft, verweist er auf die erwünschte, aber nicht eingetroffene Wirksamkeit dieser. Und das nicht nur im gegenwärtigen Fall von Russland, sondern auch in der Vergangenheit – beispielsweise in Kuba und im Iran. „Die Sanktionen haben die Regime zumindest für zehn oder 20 Jahre nicht in die Knie gezwungen. Und gelitten hat immer nur die Bevölkerung“, so Kapsch.