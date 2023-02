Deutschland ist nur ein Beispiel von Ländern, in denen die Aluminiumproduktion abgebaut wurde – obwohl insgesamt global immer mehr von dem Leichtmetall hergestellt wird.

Der Grund liegt im hohen Energieverbrauch in der Produktion, in erster Linie Strom. Da Deutschland vergleichsweise hohe Strompreise hat, wurde hier abgebaut. 2005 schlossen Werke in Stade und Hamburg. Der deutsche Hersteller Trimet Aluminium, sowie das niederländisch-britische Unternehmen Corus haben eigens Stromlieferverträge mit den Kraftwerkbetreibern E.ON und RWE abgeschlossen, um ihre Kosten zu senken und weiterbestehen zu können.

Währenddessen wurden in Ländern mit niedrigeren Energiepreisen Produktionsanlagen aufgebaut: etwa in Venezuela, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, Australien, Südafrika und Island.



In der brasilianischen Aluminiumproduktion wird primär auf Wasserkraft gesetzt, in der isländischen auf Wasserkraft und Geothermie.