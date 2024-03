Es hat sich viel getan im FH-Bildungsbereich. Die Fachhochschulen waren fleißig und haben sowohl an ihrer Bekanntheit als auch an den Inhalten und dem Lehrangebot gefeilt. Das INDUSTRIEMAGAZIN hat - wie in den Vorjahren - in Kooperation mit brandscore.at das Ranking der besten Fachhochschulen erstellt. Verglichen wurden die Ergebnisse mit der Wertung von 2022. Wenige Steine sind hier auf den anderen geblieben. Manche Sieger von 2022 sind nicht mehr unter den ersten 5 zu finden. Senkrechtstarter haben es von einer deutlich hinteren Wertung im Jahr 2022 bis in die vordersten Plätze geschafft.

