Zwei zentrale Figuren haben das Treffen maßgeblich beeinflusst: Danijel Dzihic, Geschäftsführer bei BYD und Vertreter von Denzel, das den Import übernommen hat, sowie Manfred Kainz, Gründer von TCM International. Dzihic strebt danach, Wertschöpfung nach Österreich zu bringen, während Kainz, wie so oft, als Netzwerker agiert. Kainz äußerte gegenüber der "Kleinen Zeitung": „Ich erwarte mir eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie wir sie damals bei der BMW-X3-Produktion in der Steiermark hatten. BYD braucht exzellente Zulieferer, wir haben die Chance eine hohe europäische Wertschöpfung zu erreichen. Das sollten wir nutzen, weil unsere Produkte sehr gut und wir äußerst flexibel sind.“

Sowohl für BYD als auch für die österreichischen Zulieferer steht viel auf dem Spiel: Die Chinesen möchten aus der Kritikzone herauskommen, in die sie durch die Strafzölle geraten sind. Europäische Kooperationen könnten ihr Image verbessern. Für die Zulieferer geht es darum, die Abwärtsspirale zu stoppen: Durch den Wandel zur E-Mobilität sind bis 2040 20 Prozent der Arbeitsplätze in Gefahr – und damit auch eine erhebliche Wertschöpfungssumme.



Insbesondere für Magna wären neue Geschäftspartner aus China nach dem Verlust mehrerer Aufträge von großer Bedeutung. Magna hat eigene Teams für die komplexe Angebotserstellung zusammengestellt. Hersteller wie Xpeng, GAC und Chery sind dabei wichtige Empfänger. Das Vorhaben von Magna wirft jedoch noch einige Fragen auf: Es ist unklar, welche Fertigungstiefe die Produkte in Europa erreichen müssen, um den Strafzöllen zu entgehen. Diese Details werden spätestens im November festgelegt. Ein erster Schritt wäre auf jeden Fall, mit BYD zu kooperieren.

Im Juni musste Magna die Produktion des Fisker Ocean einstellen. Dies geschah, nachdem Fisker, ein amerikanisches Elektrofahrzeug-Startup, im März 2024 für seine österreichische Tochtergesellschaft Insolvenzschutz beantragt hatte. Fisker war mit finanziellen Schwierigkeiten und niedrigen Verkaufszahlen konfrontiert, was zur Produktionspause und schließlich zum Verlust dieses Auftrags führte. Infolgedessen musste Magna in Graz bis zu 500 Mitarbeiter entlassen und rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 400 Millionen US-Dollar für das Jahr. Kurz darauf wurde die geplante Fertigungslinie für ein neues Fahrzeugmodell des britischen Start-ups INEOS nicht umgesetzt und die Entwicklung bei Magna beendet. Diese Änderungen waren das Ergebnis einer Neuausrichtung der Produktionsstrategien des Partners, was Magna Steyr erneut dazu zwang, die Kapazitäten und finanziellen Prognosen für das Jahr zu überdenken. Eine Zusammenarbeit mit BYD könnte ein wichtiger Schritt für Magna sein.

Die Europäische Union hat angekündigt, Strafzölle auf Importe aus China zu erheben, um die heimische Industrie zu schützen und gegen unfaire Handelspraktiken vorzugehen. Durch die Errichtung eines Werkes in Europa kann BYD diese Strafzölle in Zukunft umgehen, indem das Unternehmen seine Fahrzeuge direkt vor Ort produziert, anstatt sie aus China zu importieren. Dies würde die Kosten für die Fahrzeuge senken und BYD in Europa wettbewerbsfähiger machen.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu plant BYD zudem ein Werk in der Türkei für eine Milliarde Dollar. Das Unternehmen hat einen entsprechenden Vertrag mit der türkischen Regierung unterzeichnet, wie Anadolu am Montag berichtete. Das Werk soll eine Kapazität von 150.000 Fahrzeugen pro Jahr haben. Darüber hinaus ist die Errichtung eines Entwicklungszentrums geplant.