Russland, die Ukraine und Weißrussland sind wichtige Holz-Lieferanten für den europäischen und österreichischen Markt. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind nun große Mengen Holz für den Europa nicht mehr verfügbar - rund 10 Prozent des europäischen Verbrauchs im Jahr 2021. Um einem Holzmangel vorzubeugen, will die heimische Holzindustrie mehr schlagen - wird aber durch die Umweltpolitik eingeengt.

Österreich ist weltweit an neunter, in Europa an vierter Stelle der wichtigsten Schnittholzproduzenten. Im Jahr 2021 wurden 10,8 Millionen Kubikmeter Schnittholz geerntet. Kurzfristig wäre eine Steigerung der Produktion um weitere fünf Prozent möglich - fast 11,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Somit könnte Österreich einen Teil der russischen Importe ausgleichen. 2021 führte Österreich 146.000 Kubikmeter Nadelschnittholz aus Russland ein. Ein Plus von 5 Prozent bei unserer Produktion bedeute 700.000 Kubikmeter. "Damit könnten wir uns selbst versorgen und zusätzlich in die EU liefern", so Markus Schmölzer, Vorsitzender der heimischen Sägeindustrie, der auch Funktionär im Fachverband der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist.

Im Jahr 2020 wurden in Österreich fast 17 Millionen Festmeter Holz geerntet, 2021 dürften es etwas mehr gewesen sein. Die Nachhaltigkeitsgrenze liege bei 22 Millionen Festmeter, hier sei also noch Luft nach oben: 25 Prozent des Zuwachses würden derzeit im Wald bleiben, so Schmölzer weiter.