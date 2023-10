Basis des Rankings sind die Firmenbuchdaten aller Personen in Österreichs 5000 umsatzstärksten Industriebetrieben, den zehn größten Kreditinstituten (nach Bilanzsumme) sowie den mit jenen verbundenen Privatstiftungen. Aufnahme in die Liste fanden alle in diesen Unternehmen operativ tätigen Menschen (Vorstände, Geschäftsführer) sowie die Aufsichtsrats-Vorsitzenden dieser Unternehmen. Keine Aufnahme in das Ranking fanden wie in den Vorjahren Politiker oder Anwälte. Der Datenstand bezieht sich auf September 2022. Bis zu Redaktionsschluss Ende Oktober 2022 bekannt gewordene wichtige Funktionsänderungen wurden berücksichtigt.

Das sind die zehn einflussreichsten Führungskräfte des Landes 2023

Andreas Gerstenmayr, AT&S (Rang 136): Player im Multimilliardenspiel der globalen Wertschöpfungsketten im Halbleiterbereich. - © Helene Waldner Andreas Gerstenmayr muss man nicht zweimal sagen, dass multiperspektivisches Denken eine lohnende Sache ist. Sage und schreibe 200 Standorte weltweit ließ der Chef des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S Andreas Gerstenmayer (Rang 136, 2021: 236) in den vergangenen Monaten prüfen, ehe er schließlich mit dem Bau der 1,7 Miliarden Euro schweren Fabrik im malayischen Kulim Nägel mit Köpfen machte. In einem Multimilliardenspiel wie der Hableiterei, in dem Europas Industrie uneinholbar abgehängt ist, derart distribuiert exklusive Einblicke in der Wertschöpfungskette fernöstlicher Entscheider zu besitzen, machen den AT&S-Manager nicht nur ungemein entscheidungsstark. Jener Mann, der die Halbleiterindustrie mit IC-Substraten beliefert, ist damit auch eine potenziell lohnende Tangente im Netzwerk eines jeden Industriellen. Zumal jetzt: Mit einem erpresserischen Energiekrieg will Putin Europas Gesellschaft durch Deglobalisierung zusetzen. Ein Zeitalter der Limitation (© Macron), aber auch neuer Ambitionen. Unternehmen sollten jetzt alles daran setzen, dort, wo sie "vulnerabel sind, Souveränität zu erlangen", formuliert es der Netzwerkanalytiker und FASresearch-Chef Harald Katzmair.

Eine Prämisse, die auch für die von FAS-Research exklusiv für INDUSTRIEMAGAZIN alljährlich erstellte Rangreihung der 1.000 bestvernetzten Manager eine Zäsur darstellt. So haben Umsatz, direkte und indirekte Verbindungen zu Unternehmungen sowie Staat und Zivilgesellschaft und sektorübergreifende Netzwerke - Stichwort Variabilität - in der bewährten Ranking-Methodik Bestand. Aber seit den Verwerfungen auf den Weltmärken sind sie nur die halbe Miete. Dem erstmals im Ranking abgebildete Systemrelevanz (alle Details zur Ranking-Methodik finden Sie im Reiter Die Datenbank) fällt nun besonderes Gewicht zu. Die Benchmark im Referenzwert Systemrelevanz stellt Michael Strugl dar. Der Vorstandschef des größten heimischen Stromversorgers weist angesichts der derzeitigen Knappheit der Ressourcen in dieser Kategorie den Höchstwert auf. Das macht ihn (bei überdurchschnittlichen Werten in den Kategorien Umsatz, Vernetzung und Variabilität) zum wichtigsten der 1000 Topmanager. In den vergangenen Monaten hatte der Verbund-Chef hinreichend Momente zur, wie Katzmair sagt, Wirklichkeitsüberprüfung. Beim Erneuerbaren-Ausbau drückt man aufs Tempo. Michael Strugl, Verbund (Rang 1): Absoluter Höchstwert bei Systemrelevanz, überdurchschnittlich in den Kategorien Umsatz, Vernetzung und Variabilität. - © Verbund

Karlheinz Wex, Plansee Group (Rang 195): Befreit sich durch Rückwärtsintegration und Recycling von Abhängigkeiten am globalen Rohstoffmarkt - © Plansee Doch die Kategorie Systemrelvanz umfasst nicht nur den Bereich Energie und die notwendige Dekarbonisierung. Darin ausgerechnet ist auch (in Mandaten aufaggregiert) das Thema Sourcing, also die Materialbeschaffung. Und der Zugangs Informationstechnologie. "Wir sehen in allen drei Säulen: We are challenged", sagt Netzwerkforscher Katzmair. Die gute Nachricht: Jene Führungspersönlichkeiten, deren Unternehmen schon bisher im Kreuzfeuer dieser Wirklichkeiten operierten und ganz vorne (oder ganz hinten) in der Wertschöpfungskette hohe systemische Risiken tragen, sind umso adaptionsfähiger. Das trifft etwa auf den Tiroler Hochleistungswerkstoffhersteller Plansee zu, der den US-Elektronikmulti Apple zu seinen Kunden zählt, durch die Rückwärtsintegration der chilenischen Molymet, dem weltgrößten Hersteller von Molybdän, die Abhängigkeiten auf den Rohstoffmärkten zurück. Der langjährige Vorstandschef Karlheinz Wex (Rang 195) "reduzierte damit auf sehr robuste, systemische Art die Komplexität", beobachtet Katzmair.

Nicht immer beweist Europa freilich ein glückliches Händchen beim Sourcing. Jene im ostserbischen Bor domizilierte Kupfermine, die um ein Haar an Kovats´ A-Tec Industries gegangen wäre, blieb in der Folge lange Spielball von nationalen Interessen. Am Ende fand sie chinesische Eigentümer - die Zijin Mining Group griff mit Handkuss zu. Einen Offenbarungseid wie diesen zu verhindern sollte Anspruch des Westens sein. Sofern man mit der These des 2019 verstorbenen US-amerikanischen Physikers und Chaosforschers Mitchell Jay Feigenbaum d'accord geht. Seine Auffassung: Irreguläre Muster können sich zu chaotischen Zuständen aufschaukeln. Dafür reicht ein Blick in die Lieferketten. Oder nach Bolivien, wo sich große Teile der Welt gerade anstellen, um sich Zugriff auf die Lithiumvorkommen zu sichern - Zerstörung der Hochgebirgsseen inklusive. Erwin Hameseder, Österreichischer Raiffeisenverband (Rang 2): Als Chef der mächtigen Raiffeisengruppe Rang 2 der Topmanager. - © Eva Kelety

Wie funktioniert die Rangreihung?

Umsatz: Für jede Person wird der Umsatz der Unternehmen, in denen sie Funktionen bekleidet, aufsummiert – gewichtet nach der Funktion (Vorstandsvorsitz = 1, Aufsichtsratsvorsitz = 0,75 etc.) Dies wird für Industrie- und Finanzunternehmen getrennt durchgeführt, um nicht Bilanzsumme und Umsatz zu vermischen.

Vernetzung: Jede Person übernimmt die Netzwerkzentralität aller Institutionen (Firmen, Politik/Staat, Gesellschaft), in denen sie Funktionen bekleidet. Die Netzwerkzentralität wiederum umfasst die beiden Dimensionen „Brokerage Capital“ (Verbindung unterschiedlicher Netzwerkbereiche) und „Closure Capital“ (Einbettung in Cliquen). Internationale Positionen wurden stärker gewichtet.

Variabilität: FASresearch erzeugt das Netzwerk der Top-5.000-Unternehmen und ihrer Eigentümer und Töchter (um daraus das Gewicht für die handelnden Personen zu errechnen) anhand von Kapitalbeteiligungs-/Eigentums-Beziehungen und/oder Verbindungen über Personen. Aus der Zuordnung der Unternehmen zu ÖNACE-Klassen wird ein Variabilitäts-Index für jede Firma errechnet. Der ist umso höher, mit je mehr Unternehmen verschiedener Klassen die Firma verbunden ist und je gleichmäßiger sich die Verbindungen auf die Klassen verteilen. Darüber hinaus wurde berücksichtigt, wie sehr die Manager die Sektoren Politik/Staat (z.B. Wirtschaftsverbände), Wirtschaft (Unternehmen und Privatstiftungen) sowie Gesellschaft (Clubs und Vereine, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Sport etc.) miteinander verbinden.

Systemisches Risiko: Heuer erstmals analysiert, bildet es die Abhängigkeitsverhältnisse in der Wertschöpfungskette ab. Zur Berechnung der systemischen Risiken wurden die Güterklassen der Input-Output-Matrix der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung herangezogen. Die Gewichtung erfolgte über die Bruttowertschöpfung innerhalb der Sektoren sowie zwischen den Sektoren auf Basis zirkulierender Güterflüsse in Millionen Euro. Jede weitere zusätzliche Funktion einer Person fließt - ebenso auf Basis der Güterklassezuordnung des jeweiligen Unternehmens - aufaggregiert in den Gesamtwert ein. Güterklassen mit hohem Energie- und / oder Materialanteil wie etwa "Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung" (Höchstwert 100) oder "Metallerzeugnisse" oder der Bauwirtschaft konnotierten Güterklassen wurden stärker gewichtet.

Für alle Kriterien werden die Firmenwerte (nach den obigen Schlüsseln) auf die Personen übertragen, aufsummiert und auf ein Maximum von 100 Prozent normalisiert. Das bedeutet zum Beispiel: Die Person mit dem höchsten Umsatzgewicht im Ranking (2022: Alfred Stern) stellt die 100%­Benchmark für alle anderen Personen im Ranking dar. Das Kriterium Variabilität ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelvariabilitäten, ebenso das Kriterium Systemisches Risiko. Die Rangreihung innerhalb von Ex-aequo-Wertungen geschieht nach den weiteren Nachkommastellen, die im Heft nicht abgebildet werden. Die zum Teil deutlichen Abstände zwischen den Managern bei der Netzwerkzentralität zeigen, wie hoch konzentriert die Netzwerkeinbettung für sich genommen ist (was typisch ist für Machtnetzwerke). Außerdem stellt sich heraus, dass die Manager im Ranking in manchen Dimensionen (z.B. Variabilität) gar nicht den maximal möglichen Wert von 100 erreichen. Die vordersten Plätze dieser Dimension werden von Personen eingenommen, die nicht im Ranking enthalten sind (Politiker, Funktionäre von Wirtschafsverbänden etc.).