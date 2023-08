Energieberater Gerd Kronhofer verbrachte ein paar Tage bei Lindner Recyclingtech in Kärnten. Er inspizierte den Ölheizkessel, nahm die Beleuchtung unter die Lupe und prüfte, wie gut die Fassaden gedämmt sind. Der Bericht, den er nach dem Rundgang präsentierte, sagt alles: Demnach könnte das Unternehmen mit einigen Effizienzmaßnahmen rund 10 Prozent des jährlichen Energiebedarfs einsparen. Dass so viel Energie in der Produktion eingespart werden kann, beeindruckte Hans Sagerschnig, den Finanzvorstand von Lindner.

CEO Manuel Lindner genehmigte eine Reihe von Effizienzinvestitionen. Dazu gehörten zunächst die Umrüstung des Ölkessels auf einen Gas-Brennwertkessel, der Austausch von dreifach isolierten Fenstern, die Optimierung der Wärmepumpe und die Verbesserung der Lichtsteuerung. Der große Brocken - sowohl in Bezug auf die Einsparungen als auch auf die Höhe der Investitionen - ist die Dämmung des Bürogebäudes und der Produktionsstätte. Das Unternehmen beabsichtigt, dies in den nächsten Jahren in Angriff zu nehmen. Prozesse neu denken. Mit der Verbesserung der Energieeffizienz von KMU könnte Österreich einen großen Schritt in Richtung der EU-Klimaziele machen.



Wenn jedes Unternehmen dieser Größe ein durchschnittliches Einsparungspotenzial von 15-20% in seiner Produktion realisieren würde, könnte so viel Energie eingespart werden, wie das Burgenland pro Jahr verbraucht. Das Problem ist, dass vielen Unternehmen oft die Zeit und das Personal fehlt, um Energiesparmöglichkeiten zu erkunden. Laut einer Studie des Energieinstituts der Wirtschaft können 60 Prozent der befragten Unternehmen dazu keine Angaben machen oder schätzen ihr Einsparpotenzial zu niedrig ein. Die Studie zeigt auch, dass geförderte Energiesparberatung und direkte Zuschüsse für Investitionen zum Umdenken beitragen.