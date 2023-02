Kosten-Nutzen-Rechnung



20 % der Gesamtkosten einer Papierfabrik entfallen auf Energie. Schon 2021 spürte Österreichs Papierindustrie die höheren Preise für Gas und Strom. Daneben stiegen auch die Preise für Altpapier und Zellstoff deutlich. Mit Grund dafür ist, dass zu wenig Altpapier am Markt ist.



Fast 90 % des in Österreich produzierten Papiers gehen in den Export. 2021 machte die Papierindustrie rund vier Milliarden Euro Umsatz.



Lässt sich Gas in der Papierindustrie ersetzen?



Die Papierindustrie hat einen Anteil von 60 % an Erneuerbaren Energien. Damit ist sie ein Vorreiter bei der Ökoenergie. Dennoch ist sie noch zu 35 % auf Gas angewiesen. Austropapier-Präsident Kurt Maier sagt dazu: „Gas ist eine Brückentechnologie, die uns noch einige Zeit lange begleiten wird. Wir investieren aber kontinuierlich in Klimaschutzmaßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen."



"Die kurzfristige Ausweichmöglichkeit ist limitiert", erklärt Max Oberhumer, CEO der Papierfabrik Sappi Gratkorn nahe Graz. Es gebe ein paar andere Möglichkeiten, Gasbrennstoff zu erzeugen, etwa aus Biogasanlagen. "Das ist aber mengenmäßig nicht vergleichbar. Das heißt, kurzfristig ist es technologisch nicht möglich, Gas durch einen anderen Brennstoff zu ersetzen."



An Öl etwa würden zu große Mengen gebraucht, um damit Gas zu ersetzen, sagt auch Sebastian Heinzel von der Heinzel Group. Er sieht allerdings Möglichkeiten darin, Baumrinden als Heizstoff zu verwenden. Den gleichen Zweck könnte Altpapier erfüllen, dass sich nicht mehr zum Recycling eignet.



Da die Papierindustrie in den vergangenen Jahren bereits den Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorangetrieben hat, sind auch die CO2-Emissionen seit dem Jahr 2000 um ein Viertel gesenkt worden. "Wir haben nur kein Rezept, dass wir hier einen Hebel umlegen und über Nacht sagen können, wir brauchen kein Erdgas mehr", so Maier. Selbstverständlich könne man bei einem Mangel zunächst Teile der Produktion stilllegen, aber "in letzter Konsequenz, wenn die Gasflüsse völlig zum Erliegen kommen, müssten wir alle Papierfabriken abstellen".



Mit dem Ukrainekrieg hat sich die Situation bei Energie derart verschärft, dass einzelne Unternehmen ihre Produktion kurzfristig stilllegen mussten. Im Falle eines Gas-Embargos oder Gas-Lieferstopps könnte laut Maier nicht mehr weiterproduziert werden. Die Papierindustrie fordert deshalb die verstärkte Förderung von Maßnahmen zur Dekarbonisierung und unbürokratische Genehmigungsverfahren, um den Gasbedarf sukzessive zu reduzieren.



Wie wichtig ist die Papierindustrie?



Hergestellt werden unter anderem Verpackungen für Lebensmittel und Medikamente, aber auch Hygienepapiere, wären innerhalb kurzer Zeit nicht mehr verfügbar. Über 100.000 Haushalte werden außerdem mit Fernwärme und Strom beliefert. Die Papierindustrie steuert 10 % der in Österreich hergestellten Erneuerbaren Energie her.



Größte Papierproduzenten in Österreich nach Nettoumsatz 2020: