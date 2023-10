Welche Unternehmen genießen in Österreich einen guten Ruf? Und was sind die Themen, mit denen die jeweiligen Unternehmen ihre Reputation erhalten haben? Innerhalb des letzten Jahres wurden dazu mehr als 720.000 Online-Einträge mithilfe einer KI analysiert und ausgewertet. Hier die stärksten 10 Unternehmen in Österreich:

1. Platz AT&S:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, kurz AT&S, ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und IC-Substrate. Insbesondere Leiterplatten in HDI-Microvia-Technologie stellen die Kernkompetenz des Unternehmens dar.

>>> AT&S präsentiert Ende 2022 Rekordumsätze: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 kletterte der Umsatz um 53 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro

>>> Investitionen von 500 Mio. Euro in den österreichischen Standort, 700 neue Stellen sollen entstehen

>>> Bekenntnis zum Thema Nachhaltigkeit: Entwicklung eines Verfahrens zum Recyclen von Kupfer; Klimaschutz-Ziele des Unternehmens sollen den SBTi-Richtlinien angepasst werden

>>> Förderung von internationalen Kindergärten und Schule

2. Platz Palfinger:

Die Palfinger AG mit Sitz in Bergheim (Salzburg/Österreich) ist ein börsennotiertes Technologie- und Maschinenbauunternehmen. Das Unternehmen bietet hydraulische Kran- und Hebetechniklösungen an. Das Unternehmen, das 1932 in Schärding, Oberösterreich, gegründet wurde, hat sich mit seinen Knickarmkranen, die auf LKWs montiert werden, einen Namen gemacht.

>>> Palfinger könnte heuer trotz Krisen und Auftragsrückgang in Europa einen Rekordumsatz erreichen: Ende 2022 meldete das Unternehmen 2 Milliarden Euro Umsatz

>>> Seit Januar 2023 setzt das Unternehmen auf Dynamic Pricing und kann damit flexibel auf Kostenveränderungen reagieren

>>> Ein internes Nachhaltigkeitsmanagement sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von Palfinger

>>> Investitionen in Bildungseinrichtungen wie dem Palfinger Campus und der Palfinger World

3. Platz Voestalpine:

Die voestalpine AG ist ein international tätiger österreichischer Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Linz (Oberösterreich). Er ging 1995 aus dem Stahlkonzern VÖEST hervor, der 1946 gegründet wurde und zur verstaatlichten österreichischen Industrie gehörte.

>>> Insgesamt investierte der Voestalpine-Konzern im Geschäftsjahr 2022/2023 922 Millionen Euro und damit 30 % mehr als im Vorjahr

>>> Die Voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit Greentec-Steel einen klaren Plan zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion

>>> Leichtbau mit ultrafestem Stahl: Voestalpine-Entwicklerteam auf der Shortlist für den Europäischen Erfinderpreis 2023

>>> Die eigene Fachkräfteausbildung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die führende Position des Voestalpine-Konzerns in globalen Zukunftsmärkten

4. Platz FACC

FACC ist ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie. FACC entwickelt und produziert Komponenten und Systeme für Flugzeuge. Die Produktpalette umfasst Strukturbauteile wie Tragflächen, Leitwerke und Rumpfschalen, Triebwerkskomponenten und -verkleidungen sowie die Innenausstattung von Flugzeugen.



>>> Erschließung neuer Geschäftsfelder wie Space und Urban Air Mobility

>>> Führungsanspruch in der Entwicklung von Drohnen-Technologie

>>> Klimaneutrale Produktion bis zum Jahr 2040

>>> Jobsharing und hochflexible Arbeitszeitmodelle



5. Platz Fronius

Fronius International GmbH ist ein Unternehmen mit Hauptsitz im oberösterreichischen Pettenbach. Fronius ist weltweit in den Bereichen Schweißtechnologie, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig.

>>> Fronius-Produkte leisten einen großen Beitrag zur Energiewende

>>> 2022 erstmals eine Umsatzmarke von einer Milliarde Euro erreicht

>>> Investition von 187 Millionen Euro im Jahr 2022 in den Ausbau der Produktion in Sattledt (Österreich) und in ein Kompetenzzentrum in Krumau (Tschechien)

>>> Great Place to Work-Award: Fronius erreichte unter 3000 nominierten europäischen Unternehmen Platz 14 in der Kategorie „Multinational“.

6. Platz Alpla

Die ALPLA Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der österreichischen Marktgemeinde Hard. Das Unternehmen entwickelt, produziert und recycelt Kunststoffverpackungen wie Kunststoffflaschen für die Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 23.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon rund 1.120 in Vorarlberg, Österreich) an 190 Produktionsstandorten in 46 Ländern.

>>> Im Geschäftsjahr 2022 erreichte Alpla einen Umsatz von fünf Milliarden Euro

>>> Errichtung von Recycling-Anlagen in Rumänien und Südafrika

>>> Bestrebungen des Unternehmens, Plastik nicht mehr auf Erdölbasis herzustellen

>>> Neue Arbeitszeitmodelle für Mitarbeiter und Betreuungsoptionen für Mitarbeiterkinde



7. Platz Andritz

Andritz ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, für die Zellstoff- und Papierindustrie, für die Metall- und Stahlindustrie sowie für die Fest-/Flüssigtrennung für Kommunen und Industrie.



>>> Konzerngewinn stieg im ersten Halbjahr um 22,3 Prozent auf 167,2 Mio. Euro

>>> Großaufträge in Paraguay, Laos (Wasserkraftwerk) und Bangladesch (Altpapier-Aufbereitungssystem)

>>> Umstellung des Strombezugs in Österreich fast vollständig aus erneuerbaren Energieträgern

>>> Durch die Übernahme der italienischen Sovema Group will Andritz-Tochter Schuler zum Systemanbieter in der Batteriezellenfertigung werden



8. Platz AMAG

Die AMAG Austria Metall AG, kurz AMAG, hat ihren Sitz in Ranshofen, einem Stadtteil von Braunau am Inn (Oberösterreich). Sie ist der größte österreichische Aluminiumkonzern. AMAG produziert und vertreibt Primäraluminium und Aluminiumhalbzeug.

>>> In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert

>>> Rekordwerte bei Umsatz- und Ergebniskennzahlen im 1. Halbjahr 2022

>>> Grösste Aufdach-Photovoltaikanlage Österreichs

>>> Erbauung eines öffentlichen Rad- und Fußgängerbrücke für die Verkehrssicherheit der Mitarbeitenden



9. Platz Doppelmayr

Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe mit Sitz in Wolfurt (Vorarlberg, Österreich) ist Weltmarktführer im Bereich der Seilbahn- und Lifttechnik. Neben Umlauf-, Pendel-, fixgeklemmten und kuppelbaren Seilbahnen werden Erlebnisbahnen, Materialseilbahnen, Treppenlifte, Hochregallagersysteme, Parkhaussysteme, Stetigförderer und Cable Liner geplant und produziert.



>>> Das neue Doppelmayr Seilbahnsystem kann bis zu 8.000 Personen pro Stunde und Richtung befördern

>>> Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 886 Millionen Euro erzielt, eine Umsatzsteigerung von 16 Prozent

>>> Doppelmayr kommuniziert öffentlich über Themen wie Entwicklungspotenzial, Ressourcenschonung und Energieeffizienz

>>> Ökologie von Seilbahnen

10. Platz Borealis

Die Borealis AG mit Sitz in Wien ist ein österreichischer Kunststoffhersteller. Als zweitgrößter Produzent von Polyolefinen in Europa zählt das Unternehmen zu den Marktführern in der Petrochemie.



>>> Nettogewinn von 1,83 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2022, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt