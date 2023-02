Industrie- und Gewerbebetriebe haben in Deutschland einen Anteil von gut 40 Prozent am gesamten Energieverbrauch. Eine Reduzierung der Schadstoffe im Unternehmen führt zu einer geringeren Belastung für die Umwelt, stellt die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen sicher und zahlt sich durch geringere Ausgaben für Energie umgehend aus. Unternehmen können ihre Energieeffizienz durch Standards und Zertifizierungen verbessern. Die Identifikation und Quantifizierung aller relevanten Energieströme in einem Unternehmen, wie sie ENIT anbietet, führt zu einer hohen Verbrauchstransparenz. So können sowohl strategische als auch operative Entscheidungen im Bereich der Energieeffizienz zielsicher und kostenwirksam getroffen werden.

“Energie und Emissionen müssen zu einer betriebswirtschaftlichen Größe in den Geschäftsprozessen werden. Die Relevanz wird mittelfristig noch weiter steigen, denn um eine lebenswerte Umgebung für nachfolgende Generationen zu sichern, muss die Dekarbonisierung der Industrie beschleunigt werden“, ergänzt Pascal Benoit ebenfalls Gründer und Co-CEO von ENIT. „Das gelingt nur wirtschaftlich erfolgreich, wenn Produktion und Verfügbarkeit von Strom aus Wind und Sonne aufeinander abgestimmt sind. Dazu müssen Energiedaten mit ERP/MES-Daten zusammengebracht werden.” „Unsere Anwender sind dank der Cloud-Produktplattform ENIT hub in der Lage, ihre Umweltziele zu definieren und mittels entsprechender Maßnahmen zu erreichen“, so Schug weiter. „Auf ENIT hub setzen beispielsweise ENIT carbon und ENIT solar auf, also ein CO2-Emissionsrechner und ein Photovoltaik-Checker. In Verbindung mit unserer cloud- und KI-basierten Predictive Analytics Lösung NEMO lassen sich so etwa unerwartete Peaks und Muster in den Energieverbräuchen identifizieren oder aber auffällige Korrelationen zwischen der Teileproduktion und dem jeweiligen Energieverbrauch aufspüren und analysieren. Mit diesem Drehkreuz können Industrie und Gewerbe bislang nicht vorstellbare Einsparungen realisieren.“