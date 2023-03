In dem Bericht "Verpackungskunststoffe in der Kreislaufwirtschaft" der Europäischen Akademien der Wissenschaften (Easac) stellen Forscher aus 28 europäischen Ländern das Ausmaß des Problems dar und skizzieren Lösungsansätze.

Seit den 1960er-­Jahren – so der Bericht – ist die weltweite Produktion von Kunststoffen um das 20-Fache gestiegen. 360 Millionen Tonnen Plastik kamen im Jahr 2018 aus den Fabriken; 62 Millionen Tonnen davon fallen in Europa an. Lediglich 16 Prozent der Kunststoffabfälle werden derzeit für die materielle Wiederverwertung gesammelt. Der Rest wird verbrannt, auf Deponien gelagert, exportiert oder sonst irgendwie irgendwo weggeschmissen.

Neben einem Exportverbot von Kunststoffabfällen aus der EU treten die Easac-­Wissenschaftler für "geschlossene Kreisläufe" ein. Die Verwendung von Einmal-­Verpackungen sollte minimiert, Kunststoffabfälle nicht mehr auf Deponien entsorgt werden. Recycling sollte steuerlich begünstigt, unbehandelter Plastikrohstoff verteuert werden. Denn ist er billig, sei das ein "grundlegendes Hindernis für eine größere Nachfrage nach recycelten Materialien".