Klimaforschung ist vielfältig. Jedes Jahr veröffentlichen Forschende aus den verschiedensten Fachrichtungen eine Vielzahl an neuen und weiterführenden Erkenntnissen zu den komplexen Zusammenhängen von Klima, Wetter und Biosphäre. Den Überblick zu behalten, fällt nicht immer leicht. Erst recht nicht für die Unternehmenslenker, die als wesentlicher Akteure der allerorts apostrophierten Energiewende weit in die Zukunft reichende Investitionsentscheidungen treffen sollen.



Als profunder „Übersetzer“ der wissenschaftlichen Evidenz tritt für den Themenblock „New Global Landscape: Jahrhundertchance für Klima und Industrie“ mit dem deutschen Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber einer der weltweit renommiertesten Klimaexperten als Keynote-Speaker aufs Podium des Industriekongresses am 23. Juni in Wien, dem Gipfeltreffen der Industrie. Schellnhuber ist einer der Begründer und Vordenker der interdisziplinären Klima- und Klimafolgenforschung. Wenn die neuen globalen Warenströme fossile Energie in Europa verknappen und ein Krieg sie deutlich verteuert, dann sieht Schellnhuber darin eben auch eine Jahrhundertchance. Er ist sich sicher: „Wie schon so oft in der Geschichte wird diese Knappheit zur Initialzündung für Innovationen.“



Die akute Klimakrise hat das weltweite Bewusstsein dafür geschärft, dass das konventionelle industrielle Wirtschaftsmodell an die planetaren Grenzen stößt, sagt Schellnhuber. „Dieses Modell setzt auf immerwährendes exponentielles Wachstum durch Extraktion von mineralischen Ressourcen und nahezu kostenlose Abfallentsorgung in die Umweltallmende. Aber die nachgefragten Ressourcen – Öl, strategische Metalle, Sand usw. – gehen zur Neige und die Müllsenken der Erde – Atmosphäre, Böden, Ozeane usw. – laufen voll. Deshalb muss im 21. Jahrhundert der Übergang zu einer digitalen bio-basierten Kreislaufwirtschaft gelingen, wenn zehn Milliarden Menschen ein gutes Leben haben sollen.“