Der Hersteller von Feuerfest-Produkten, RHI Magnesita, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Rückgang. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Umsatz konstant bei 1,728 Milliarden Euro, jedoch sank das bereinigte Ergebnis (EBITA) um 5 Prozent auf 190 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 3 Prozent auf 258 Millionen Euro zurückging. Der operative Cashflow stieg um 2 Prozent auf 233 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung erhöhte sich um 13 Prozent auf 1,274 Milliarden Euro.

>>> RHI Magnesita führt wegweisendes Projekt zur CO2-Speicherung für klimaneutrale Industrie an

Die Nachfrage nach Feuerfestmaterialien blieb in allen wichtigen Regionen außer Indien weiterhin gedämpft. Dies lag daran, dass die Stahlproduktion in der ersten Jahreshälfte schwächer als erwartet ausfiel, geringere Investitionen bei Industriekunden zu weniger Projekten führten und die Aktivitäten in den wichtigen Endmärkten Bau und Transport rückläufig waren, erklärte das in Wien börsennotierte Unternehmen.



Im Ausblick wurde erwähnt, dass die geplante Übernahme der Resco-Gruppe für 430 Millionen Dollar (396 Millionen Euro) nun in der zweiten Prüfungsphase durch die US-Fusionsbehörden ist und voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen wird. Ein bedeutender Auftrag für "grünen" Stahl im April stärkt die Position im Bereich Nachhaltigkeit.

