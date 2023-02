Im gesamten Ranking und auch unter den Top 25 sind weibliche Führungskräfte weiterhin in der Unterzahl. Der Grund dafür liegt allerdings aber auch darin, dass in Österreich generell weniger Frauen in Spitzenpositionen zu finden sind.



Laut der Analyse von BuzzValue werden Managerinnen auf LinkedIn aber von Jahr zu Jahr aktiver. Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Prozentsatz innerhalb der Top 25 von 24% auf 16% gesunken. Grund dafür sind einige Wechsel ins Ausland. Unter anderem von Dorothee Ritz, Sabrina Soussan oder Sabine Bothe.



Eine Top-Managerin die sich heuer innerhalb der Top 25 platzieren konnte, ist Michaela Huber, Managing Director bei ÖBB Infrastruktur, Security & Cleaning Services. „Ich nutze es, um zu zeigen, wie vielfältig und spannend das Eisenbahnwesen sein kann. Aber auch, um mich über die unterschiedlichsten Menschen und Branchen am Laufenden zu halten“, so Michaela Huber im Interview mit INDUSTRIEMAGAZIN. Sie kann Online-Auftritten sowohl positive als auch negative Aspekte abgewinnen. „Man ist transparenter, macht sich aber auch angreifbarer – im positiven wie negativen Sinne. Ich kann zB. auch alle verstehen, die sich bedeckter halten oder in den Sozialen Medien gar nicht aufscheinen wollen. Aktivität in den Sozialen Medien unterstützt allerdings das Employer Branding besser als jede „rausgeballerte“ unpersönliche Presseaussendung“, so Huber.