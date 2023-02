PLATZ 1: Siemens

Verdient: Im Februar dieses Jahres erhielt der Siemens Top-Manager Wolfgang Hesoun im Millenniumsaal in St. Pölten einen Ehrenpreis. Das Goldene Komturkreuz, eine Auszeichnung für die Verdienste um das Bundesland Niederösterreich - Siemens betreibt in St. Pölten seit 1987 einen Standort. Wolfgang Hesoun, 62, gebürtiger Mödlinger, ist seit 2010 Vorsitzender der Siemens AG Österreich und damit Chef von über 9.000 Mitarbeitern in Österreich und verantwortlich für einen Gesamtumsatz von über acht Milliarden Euro. Verdient macht sich Hesoun auch bei Siemens. So viel sei noch vor Veröffentlichung des gesamten Rankings verraten: In der Management-Reputation schaffte es Siemens von allen untersuchten Unternehmen in die Top 3. Welchen Platz Siemens im Gesamt-Ranking einnimmt, erfahren Sie in der Oktober-Ausgabe des INDUSTRIEMAGAZIN. Unter den Anlagenbauern konnte Siemens in drei von sechs Bereichen die Spitzenposition einnehmen und sich im Vergleich zum letzten Jahr einen Platz verbessern. Was soll man sagen? Das Internet liebt Siemens.

Rang 2021: 2

Damit konnte Siemens im Internet punkten:

Gute Konzern-Ergebnisse, trotz Krisen

Goldenes Komturkreuz - Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, verliehen von Johanna Mikl-Leitner

Übernahme von Gamesa durch Siemens Energy

Verbesserung der Reputation bei:

Produkten

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit

Management

Innovation

Verschlechterung der Reputation bei:

Keine Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr.

Top!

Top-Bewertungen in seiner Branche in drei von sechs Kategorien (Produkte/ Management/ Innovation)