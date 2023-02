Das weltweit modernste Edelstahlwerk in Kapfenberg wird ab Sommer 2022 schrittweise den Betrieb aufnehmen und im Herbst in Vollbetrieb laufen. Trotz schwierigster Rahmenbedingungen und Lieferengpässen in beinahe allen Bereichen wurde das Investitionsvorhaben ohne Unterbrechung fortgeführt. Im neuen Edelstahlwerk sollen künftig 205.000 Tonnen Spezialstähle für die Luftfahrt-, Öl- und Gas-, Automobil- und Werkzeugbauindustrie hergestellt werden. 3.000 Arbeitsplätze werden an den beiden Standorten Kapfenberg und Mürzzuschlag gesichert.

Durch Lieferengpässe und Verzögerungen bei Anlagenlieferanten rechnet die Voestalpine mit einer Kostensteigerung um 10 - 20 Prozent gegenüber den ursprünglich angesetzten Kosten von 350 Millionen Euro.



Im Geschäftsjahr 2021/2022 investierte die Voestalpine 710 Millionen Euro - 16 Prozent mehr als im Vorjahr - in die technische Optimierung der bestehenden Anlagen. In den kommenden Jahren wird die Voestalpine wieder verstärkt in hochrentrable Wachstumsprojekte in ihren verarbeitenden Divisionen investieren. Besonderes Augenmerk gilt auch der Umsetzung der Technologietransformation zur Dekarboniserung an den stahlproduzierenden Standorten in Linz und Donawitz.