Österreichische Unternehmen rechnen für das Jahr 2023 mit einem erhöhten Rekrutierungsbedarf – und sie sind damit im internationalen Vergleich nicht allein. Das ergibt die Studie „Employer Branding Now" der Agentur Universum, einem Unternehmen der Stepstone-Gruppe. Für die Studie wurden 1656 HR- und Personalverantwortliche aus 75 Ländern befragt, darunter 93 aus Österreich.



Konkret geben 57 Prozent aller befragten Unternehmen an, dass sie 2023 mehr Personal als im laufenden Jahr benötigen werden. 71 Prozent gehen davon aus, dass sich die Suche nach passenden Fachkräften in den nächsten zwölf Monaten eher schwieriger gestalten wird als zuletzt.



Die Gründe für die gefühlt erschwerten Bedingungen, Arbeitskräfte zu finden, sind wohl vielfältig. Einer davon liegt aber in der wahrgenommenen jungen Konkurrenz. So meinen 83 Prozent der österreichischen Unternehmen, dass Start-ups beim Anwerben junger, talentierter Fachkräfte eine große Konkurrenz darstellen.

„Start-ups punkten bei Nachwuchstalenten mit flachen Hierarchien, flexiblen Arbeitsmodellen und innovationsgetriebenen Herausforderungen“, erklärt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich. „Junge Fachkräfte schätzen das dynamische Umfeld.“