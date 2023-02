63 weibliche und 137 männliche Lehrlinge befinden sich derzeit bei KTM in Ausbildung, davon 67 Prozent im technischen sowie 33 Prozent im kaufmännischen Bereich. 71 von ihnen absolvieren aktuell das erste Lehrjahr. Kostenlose Unterkünfte mit pädagogischer Betreuung werden angeboten, damit nicht nur junge Menschen aus der Region diese Ausbildungsmöglichkeit wahrnehmen können.



„Die neue Lehrwerkstatt bietet Kapazitäten für insgesamt 230 Lehrlinge – das ist auch unser erklärtes Ziel für die Zukunft“, so Personalvorstand Viktor Sigl. Das Interesse sei entsprechend groß: 2021/22 gab es insgesamt 500 Bewerbungen, davon haben 240 als Schnupperlehrlinge 315 Schnuppertage im Unternehmen verbracht.



Die Ausbildung umfasst Lehrlingsseminare, Office Schulungen, sowie Kurse im Metall- und KFZ-Bereich, ergänz durch Schulungen bei externen Partnern. 16 Prozent beenden die Lehre mit Matura. Der gefragteste Bereich ist die KFZ-Technik, in welchem derzeit 37 Prozent der Lehrlinge ausgebildet werden, knapp gefolgt vom Bereich Metalltechnik (36 Prozent). Nach der Ausbildung bleiben viele im Unternehmen, ob in Forschung & Entwicklung, im Motorsport-Bereich oder in der Produktion.



Bis 2030 will KTM Top-Ausbilder im gesamten deutschsprachigen Raum sein. Die Kriterien dafür sind vielfältig, unter anderem geht es um:



Nationale und internationale Wettbewerbserfolge



Überregionaler Bekanntheitsgrad



Internationalisierungsgrad (Auslandspraktiken & Zusammensetzung der Lehrlinge – Recruiting/Nationalität)

Lehre mit Matura - % Anteil



Moderne Lerntechniken - Digitalisierung



Berufsvielfalt (zukunftsorientierte Lehrberufe)



Transfer von Experten Know-How an interessierte Lehrlinge (facheinschlägiger Wissenstransfer auf höherem Bildungsniveau = Wissen über Berufsbild hinaus)



Frauen in die Technik

Auszeichnungen bei den Lehrabschlüssen

Vielleicht hilft beim letzten Punkt auch das besondere "Zuckerl", das bei ausgezeichnetem oder gutem Erfolg beim erstmaligen Antritt zur Lehrabschlussprüfung winkt: ein eigenes Motorrad.