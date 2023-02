Die Herausforderung ist schnell nacherzählt: Die E-Mobility boomt, doch die Ladeinfrastruktur hinkt hinterher. Um den Bedarf zu decken, müssten grob gerechnet doppelt so viele Ladestationen pro Monat aufgestellt werden als das im Moment der Fall ist. Dazu kommt: Selbst wenn die Stationen schneller installiert werden könnten und auch die aktuellen Lieferkettenprobleme auf einen Schlag verschwunden wären – der zur Verfügung stehende Platz bleibt oft beschränkt, vor allem dort, wo er am meisten benötigt wird, nämlich in Ballungszentren.



Als CEO des Geschäftsfelds eMobility bei KEBA weiß Christoph Knogler um all diese Punkte Bescheid. Schließlich ist KEBA bereits 2009, als Ladestationen und Wallboxes noch ein absolutes Minderheitenprogramm waren, in dieses Geschäft eingestiegen. Heute ist der Kundenandrang riesig. Für Knogler ist allerdings klar: „Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann kann es nicht nur darum gehen, möglichst viele Ladestationen aufzustellen. Wir müssen sie auch so intelligent wie möglich nützen.“ Dabei gehe es unter anderem darum, die verfügbare elektrische Energie optimal und automatisch zu verteilen und das Netz zu entlasten, ohne dass der Nutzer bei seiner User Experience etwas davon merkt.



Auch darin hat KEBA Erfahrung. Nicht zuletzt dank einer Kooperation, die vor bald zehn Jahren ihren Anfang nahm, als die SAP, damals ebenfalls noch ziemlich pionierhaft, begann, im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf E-Fahrzeuge umzurüsten. KEBA lieferte die dazugehörigen Wallboxen. Inzwischen sind es mehr als 550 Stück und sie werden alle über eine Cloudlösung gesteuert, die mit einer Vielzahl von Funktionen dafür sorgt, dass auch zu Stoßzeiten jedes Auto seinen Stromanschluss findet und das Netz dennoch nicht überlastet wird. Als Beitrag zur Nachhaltigkeit bietet KEBA die Wallboxen als klimaneutrale Produkte an.