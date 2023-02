Der Aufsichtsrat von Palfinger hat in seiner Sitzung vom 13. Juni 2022 Andreas Klauser einstimmig und vorzeitig als CEO wiederbestellt. Die neue Laufzeit beträgt fünf Jahre von 2023 bis 2028.

„Ich freue mich, dass Palfinger den von Andreas Klauser erfolgreich eingeschlagenen Weg der Erneuerung und Zukunftsorientierung in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen wird“, so Aufsichtsratsvorsitzender Hubert Palfinger.



In den vier Jahren, in denen Andreas Klauser den Technologiekonzern leitet, hat das Unternehmen sowohl 2019 als auch 2021 Rekorde in Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Entscheidend für den Erfolg ist laut Angaben des Unternehmens neuen Organisationsstruktur Palfinger Global Organization (GPO). So konnten im Pandemiejahr 2020 umgehend zielgerichtete Maßnahmen zur Sicherung von Liquidität, Mitarbeitergesundheit und Produktionssicherheit gesetzt werden. Die flexiblen Strukturen sollen sich auch im Umgang mit der angespannten Supply Chain und den Lieferunterbrechungen als essenziell erweisen.



Andreas Klauser (1965 geboren) startete seine Karriere 1990 bei Steyr Landmaschinentechnik und verantwortete nach der Übernahme durch die Case Corporation die Neuorganisation des Vertriebs in Osteuropa. Nach der Fusion von Case mit New Holland zu CNH im Jahr 2000 wurde er Business Director Central Europe, 2009 Brand President und Mitglied des Vorstandes der CNH Industrial, sowie zusätzlich 2013 Chief Operation Officer der Region EMEA.



Mit seiner Bestellung zum CEO von Palfinger im Jahr 2018 implementierte Andreas Klauser nicht nur eine einheitliche globale Struktur (GPO), sondern setzte in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam und dem Aufsichtsrat proaktiv Schritte, Palfinger für die Zukunft und die Herausforderungen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Wandel zu positionieren. „Aus diesem Grund haben wir 2021 unsere Vision & Strategie 2030 definiert, die wir jetzt zügig implementieren“, erklärt Klauser. Dreh- und Angelpunkt für Palfinger seien dabei die Partner und Kunden. Ihnen sollen Lösungen und Services geboten werden, die sie dabei unterstützen, in einem sich rasch verändernden Umfeld ökonomisch, ökologisch und sozial erfolgreich zu agieren.



Gemäß der Vision „Lifting value, creating momentum“ baut die Strategie 2030 auf den Säulen „Go for Solutions“ und „Go digital“ auf. Sie initiieren eine tiefgreifende Veränderung, sowie eine umfassende Digitalisierung aller Unternehmensbereiche. „Damit setzen wir uns bei Palfinger klare Unternehmens- und Finanzziele: 2030 streben wir einen Umsatz von drei Milliarden Euro an", so Andreas Klauser.