Der steirischen Anlagenbauer Andritz hat einen Millionen-Auftrag in der Schweiz an Land gezogen: Die Steirer werden alle vier Kaplanturbinen des Wasserkraftwerks Ryburg-Schwörstadt sanieren. Das Laufwasserkraftwerk ist mit 120 Megawatt das leistungsstärkste Wasserkraftwerk am Hochrhein. Andritz ist einer der ursprünglichen Lieferanten und hat bereits 1930, als das Kraftwerk in Betrieb genommen wurde, zwei Maschinensätze geliefert, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.



Ziel des Sanierungsprojekts sei es, die Lebensdauer und Betriebssicherheit bis Konzessionsende sicherzustellen und durch den Einbau von ölfreien Lagersystemen an den Leitradschaufeln und ölfreien Naben der neuen Laufräder eine Verbesserung der Umweltbedingungen zu erreichen. Alle Anlagen werden von 2023 bis 2027 saniert - eine Anlage pro Jahr. Über den Auftragswert gab es seitens Andritz keine Angaben, doch vergleichbare Aufträge bewegen sich im Bereich um etwa 30 Mio. Euro.

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Energieproduktion von ca. 760 GWh erzeugt Ryburg-Schwörstadt saubere Energie aus Wasserkraft und trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Bis heute wurden rund 90% aller in der Schweiz installierten Turbinen ursprünglich von Andritz oder seinen Vorgängerfirmen installiert oder modernisiert.

Der Andritz-Liefer- und Leistungsumfang für die hydromechanische Sanierung der vier Kaplan-Turbinen einschließlich hydraulischer Turbinenregler umfasst Design, Engineering, Neuteilefertigung, Werksüberholung, Transport, Montage, Tests und Inbetriebnahme. Besonders erwähnenswert sind der homologe Modellversuch und die Lieferung von vier neuen Kaplanlaufrädern mit ölfreien Naben, den ersten in der Schweiz überhaupt.



Die Arbeiten werden von der Schweizer Andritz-Niederlassung in Kriens als Auftragnehmerin durchgeführt. Sie ist für das gesamte Projektmanagement, Logistik und Transport, Engineering, Montage und Inbetriebnahme verantwortlich. Die Modellversuche und die Konstruktion der Laufräder finden am Andritz-Standort in Tampere, Finnland, statt. Die Fertigung der neuen Kaplanlaufräder und die Werksüberholung der großen Turbinenkomponenten erfolgen in der Fertigungsstätte in Ravensburg, Deutschland.

