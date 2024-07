Hauptgrund für die Sparmaßnahmen sind die hohen Schulden des Konzerns, die vor allem durch die Übernahme des Autozulieferers TRW und des Bremsenspezialisten Wabco entstanden sind. Der Konzern zahlt derzeit Hunderte Millionen Euro an Zinsen, was Mittel für Forschung und Entwicklung bindet. Gleichzeitig muss der mehrheitlich zur Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen gehörende Zulieferer in den kommenden Jahren Milliarden investieren, um die Transformation zu bewältigen.

Weltweit beschäftigt ZF rund 169.000 Menschen. Am Bodensee sind etwa 10.300 Personen angestellt. Das Unternehmen ist an mehr als 160 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 46,6 Milliarden Euro.