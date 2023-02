Was bedeuten die steigenden Energiepreise für Österreich beziehungsweise Europa? Beim 23. Industriekongress gehen Experten und Vertreter der Industrie dieser und anderen Fragen nach. „Die Preise sind so hoch wie noch nie“: Monika Köppl-Turyna, Direktorin des ECO Austria Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht von einer Versiebenfachung oder gar Verachtfachung gegenüber letztem Jahr.



Was das Problem intensiviert: Die Preissteigerungen sind wohl nicht nur temporär, sondern über die nächsten Jahre prognostiziert. Außerdem betreffen die Teuerungen hauptsächlich Europa. Dass sich in den USA Energie nicht so dramatisch verteuert hat – Stichwort billiges Gas dank Fracking –, hat natürlich Auswirkungen auf den Wettbewerb. Als Resultat prognostiziert das Institut für Wirtschaftsforschung zwei Prozent weniger Wirtschaftswachstum als ohne Krieg.



Diese Prognose wirkt noch harmlos gegenüber dem, was sein könnte. Denn sollten die Gaslieferungen tatsächlich ausfallen – ein Szenario, das immer stärker droht –, würde die Wirtschaft hierzulande deutlich stärker einbrechen. Diese reale Gefahr zeige sich auch in den Preisen, besonders in den letzten Tagen, sagt Köppl-Turyna – wobei die Unsicherheit auch in der Vergangenheit teilweise schon eingepreist war.



Von der Gefahr eines Stopps der Gaslieferungen für die Wirtschaft kann auch Georg Kapsch, CEO der Kapsch Group & Kapsch TrafficCom, ein Lied singen. Sein Unternehmen ist zwar nicht energieintensiv, doch es hängt natürlich an der Gesamtwirtschaft. Der Energiepreis hat also auch hier mittelbare Konsequenzen.

Lesen Sie mehr vom Industriekongress zum Thema:

FACC-CEO Machtlinger: „Nicht nachhaltig nach unserem Verständnis. Aber wir wären unabhängig vom Gas"

Was Kapsch unmittelbar spürt, sind hingegen die Herausforderungen in der Infrastruktur. „An Problemen in der Supply Chain leiden wir schon seit zwei Jahren.“ Der CEO ist sich sicher, dass hier die Investitionen in Europa und wahrscheinlich auch in den USA zurückgehen werden. Die sozialpolitischen Konsequenzen seiden dann „die wahre Gefahr.“