Ende Februar verlor ams Osram einen bedeutenden Auftrag von Apple für seine neue MicroLED-Technologie, was einen großen finanziellen und strategischen Rückschlag darstellte. Das Unternehmen hatte in ein Werk in Malaysia investiert, um diese Technologie zu entwickeln. "Wir haben jahrelang daran gearbeitet und solide Fortschritte gemacht", sagte Vorstandschef Kamper. "Wir dachten, es sei alles in der Spur", fügte Irle hinzu. "Jetzt müssen wir sehen, was wir damit machen", so Kamper im Februar. Der Verlust des Auftrags führte zu Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro und erforderte eine Überprüfung der zukünftigen Nutzung der neuen Fabrik. Die Wachstumsperspektiven des Unternehmens wurden stark beeinträchtigt, und es könnten weitere Sparmaßnahmen notwendig werden, um den Umsatzverlust zu kompensieren.

„Ohne uns würde es das Iphone X überhaupt nicht geben“, sagte der ehemalige ams-Boss Alexander Everke – und wirklich übertrieben war das nicht. Doch die Abhängigkeit war Gegenseitig: Geschätzte 50 Prozent des Umsatzes machte der High-Tech-Sensorhersteller damals mit dem Technologie-Riesen Apple alleine.

Der Verlust des Apple-Auftrags hat ams Osram erheblich getroffen, und es ist derzeit kein neuer Kunde in Sicht, der diese Lücke füllen könnte. Ein Verkauf des Werks in Malaysia stand im Raum, wobei ein Teil der Anlagen möglicherweise abgebaut werden könnte. Der Vorstand unter Aldo Kamper und Finanzvorstand Rainer Irle hatte das Werk für 450 Millionen Euro an einen Investor verkauft und zurückgemietet, um finanzielle Mittel zu generieren. Diese Maßnahmen unterstreichen die tiefgreifenden Auswirkungen des verlorenen Großauftrags auf das Unternehmen.

Das Projekt in Malaysia war noch vom früheren ams-Chef Alexander Everke initiiert worden. ams hatte durch die Zusammenarbeit mit Apple starkes Wachstum erfahren, verlor jedoch zuletzt zunehmend Aufträge des US-Technologieriesen. Die Absage von Apple für die MicroLED-Technologie beeinträchtigte die Wachstumsperspektiven von ams Osram erheblich. Statt des erhofften mittelfristigen Umsatzwachstums im Kerngeschäft muss das Unternehmen nun alternative Strategien entwickeln, um die finanziellen Einbußen zu kompensieren und seine Position am Markt zu halten.