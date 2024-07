n den Hauptmärkten Europas, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Skandinavien, erlebt der Kranhersteller erhebliche Herausforderungen. Die Ursache liegt in der konjunkturellen Entwicklung und der Flaute in der Bauwirtschaft. "Der Auftragseingang ist aufgrund der Gesamtsituation, speziell der Bauwirtschaft in Deutschland, Frankreich und Skandinavien, nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau", sagte Finanzvorstand Felix Strohbichler auf der Halbjahrespressekonferenz am Freitag. Auch die geopolitische Lage mit dem Krieg in der Ukraine verschärft die schwierige Situation.

Auf dem nordamerikanischen Markt berichtete Palfinger am Freitag von einer hohen Nachfrage nach Servicekranen und Mitnahmestaplern. Die stabile Wirtschaftslage sowie Investitionen in die Infrastruktur schaffen ein positives Marktumfeld, was zu einer deutlich gesteigerten Profitabilität führte. Auch in Indien verzeichnete Palfinger gute Zuwächse, wobei das Land als Zukunftsmarkt betrachtet wird. In China hingegen bleibt eine Erholung weiterhin aus.

In Südeuropa, insbesondere in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland, entwickelt sich das Geschäft weiterhin positiv, was auf starken Tourismus und Infrastrukturprojekte zurückzuführen ist. "Die Palfinger AG hat frühzeitig begonnen, sich auf langfristig deutlich volatilere Verhältnisse einzustellen", erklärte Palfinger-CEO Andreas Klauser laut Mitteilung. "Eine wesentliche Rolle spielt der Produktmix und die globale Aufstellung, die sich im 1. Halbjahr 2024 als wesentlicher Resilienzfaktor erwiesen haben. Die Märkte für Hubarbeitsbühnen sowie für Offshore- und Marinekrane zeigten sich stabil."



Für das Gesamtjahr wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zu 2023 (Umsatz: 2,446 Milliarden Euro) prognostiziert. Die EBIT-Prognose liegt bis zu 20 Prozent unter dem Rekordwert des Jahres 2023 (EBIT: 210,2 Millionen Euro). Palfinger hat sich für 2027 das Ziel gesetzt, einen Umsatz von 3,0 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem ROCE (Rendite des eingesetzten Kapitals) von 12 Prozent zu erreichen.