Vorarlbergs Exportquote stieg im letzten Jahr um 10,4 % und 1,31 Mrd. Euro. Mehr als die Hälfte aller in Vorarlberg produzierten Waren wird ins Ausland verkauft (über 61 %). Die durchschnittliche Exportquote Österreichs liegt bei rund 39 %. Die Exporte Vorarlbergs kommen überwiegend aus der Industrie (ca. 70 %). Der größte Exportmarkt Vorarlbergs ist Deutschland. Daneben werden viele heimische Produkte in die Schweiz und in EU-Länder exportiert. Zugenommen haben in den vergangenen Jahren vorwiegend die Exporte in Drittstaaten (z. B. nach Nordamerika und Asien). Im regionalen Außenhandel verzeichnete das Bundesland im Jahr 2022 als größtes Warenkapitel Kernreaktoren, Kessel, Maschinen und mechanische Geräte in einer Höhe von 1,4 Mrd. und es hielt einen Anteil von 13,6 % am Außenhandel des Bundeslandes in dieser Warenrichtung.

