Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel ist weiter auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 stieg der Umsatz des Unternehmens um 7,7 Prozent auf 912,2 Millionen Euro, der Gewinn kletterte um 32,8 Prozent auf 43,4 Millionen Euro. Das Umfeld sei herausfordernd, man profitiere aber von den hohen Energiepreisen, weil diese die Nachfrage nach energiesparenden LED-Leuchten ankurbeln, sagte CEO Alfred Felder im Gespräch mit der APA.

Grundsätzlich seien die Herausforderungen für Zumtobel ähnlich wie für andere Unternehmen: Rasant steigende Materialkosten, unterbrochene Lieferketten und der Mangel an Halbleitern hätten das Marktumfeld in den vergangenen Quartalen schwierig gemacht. Zumindest der Halbleitermangel habe sich aber im dritten Quartal deutlich entspannt, "hier blicken wir zuversichtlich in die Zukunft", so der Firmenchef.

