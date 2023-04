Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr hat mit Wirkung vom 1. April dieses Jahres seine operative Führungsebene neu strukturiert. Sämtliche Managementfunktionen der Doppelmayr Gruppe werden nun von einem Executive Board wahrgenommen. Diesem gehören Thomas Pichler, Arno Inauen, Gerhard Gassner und Michael Köb an. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Über die Neuerung berichtete zuerst das Portal "wirtschaftspresseagentur.com".

