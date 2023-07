Laut Martin Blum hat die Blum-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr 390 Millionen Euro (Vorjahr: 339 Millionen) investiert, davon 255 Millionen Euro in Vorarlberg. Acht Werke befinden sich in Vorarlberg, produziert wird aber auch in den USA, Brasilien, Polen und China, wo im März nach dreijähriger Bauzeit ein Werk in Shanghai eröffnet wurde. Im Osten Österreichs soll in den nächsten Jahren ein weiterer Produktionsstandort entstehen, entsprechende Evaluierungen laufen. In Vorarlberg werden bis Ende 2025 mehr als 52.000 Quadratmeter Produktionsfläche und über 16.000 Lagerplätze hinzukommen. Insgesamt ist Blum in über 120 Ländern mit 32 Tochtergesellschaften und Repräsentanzen vertreten.

Wie Philipp und Martin Blum weiter erläuterten, wurde die Geschäftsführung des Unternehmens per 1. Juli 2023 um drei Personen erweitert. Neben den beiden Blum-Cousins und Gerhard Humpeler gehören Wolfgang Heinzle, Alexander Roloff und Klaus Wendel der Geschäftsführung an. Es handele sich um "langjährige Mitarbeiter und bewährte Führungskräfte", hieß es. Philipp und Martin Blum begründeten die Entscheidung mit der zunehmenden Größe und Komplexität sowie dem Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr sagte Philipp Blum: "Wenn wir den gleichen Umsatz wie zuletzt erreichen, müssen wir zufrieden sein." Viel hänge von der Entwicklung in China ab. Das Unternehmen rechne nicht mit einem schnellen Wachstum und brauche einen entsprechend langen Atem, bis sich die Märkte wieder stabilisieren.