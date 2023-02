Basis des Rankings sind die Firmenbuchdaten aller Personen unter 40 Jahren in Österreichs 5000 umsatzstärksten Industriebetrieben, den zehn größten Kreditinstituten (nach Bilanzsumme) sowie den mit jenen verbundenen Privatstiftungen. Aufnahme in die Liste fanden alle in diesen Unternehmen operativ tätigen Menschen (Vorstände, Geschäftsführer) sowie die Aufsichtsrats-Vorsitzenden dieser Unternehmen. Keine Aufnahme in das Ranking fanden wie in den Vorjahren Politiker oder Anwälte.

Bewertet wurde nach Umsatz (für jede Person wird der Umsatz der Unternehmen, in denen sie Funktionen bekleidet, aufsummiert – gewichtet nach der Funktion), Vernetzung (Jede Person übernimmt die Netzwerkzentralität aller Institutionen, in denen sie Funktionen bekleidet, Variabilität (Zuordnung der Unternehmen in verschiedenen ÖNACE-Klassen) und Systemrelevanz (Abhängigkeitsverhältnisse in der Wertschöpfungskette).