Der Tiroler Import setzte einen Schwerpunkt auf organisch chemisch Erzeugnissen mit einem Anteil von 15,6 %. Im Export hatten pharmazeutische Erzeugnisse einen Anteil von 17,3 % an den Gesamtexporten des Bundeslandes (4). In absoluten Zahlen betrugen die Importe in Tirol im Jahr 2022 16, 1 Mrd. € und hatten einen Anteil von 7,6 % am österreichischen Gesamtimport. 8,6 % Anteil am Gesamtexport konnten die Tiroler Produktexporte verzeichnen, rund 16,6 Mrd. €. Die Tendenz ist steigend. Die Importe nahmen im Vergleich um 13 % zu, die Zunahme der Exporte betrug 13,5 %.

