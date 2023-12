Forschung und Entwicklung wird in diesem Bundesland großgeschrieben und spiegelt sich in der Innovationskultur der Unternehmen wider. Sie investierten im Jahr 2022 847, 8 Mio. € in die Forschung und Entwicklung (2). Rund 67 % der gesamten F&E-Investitionen in Niederösterreich werden von den ansässigen Betrieben aufgebracht. Das bedeutet, sie tragen ca. sieben von zehn Euro des benötigten Forschungskapitals selbst und investieren so in die Zukunft. Zu Recht wird das Bundesland als Forschungsmotor des Landes bezeichnet. Die innovativen Qualitätsprodukte der niederösterreichischen Industrie sind auf der ganzen Welt gefragt und sichern die Arbeitsplätze am Standort.

