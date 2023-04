Eine der großen Herausforderungen der heutigen Industrie ist der effiziente Einsatz von Material und Energie. Volatile Rohstoffmärkte mit starken Preissteigerungen und unsichere Lieferketten wirken sich stark auf die Wirtschaftlichkeit produzierender Unternehmen aus.

Vor allem KMU haben oft noch die Möglichkeit, ihren Material- und Energieeinsatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren und damit ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.

Der gesamte Produktlebenszyklus von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Nutzung bis hin zum Recycling bietet Ansatzpunkte zur Senkung des Materialbedarfs und zur Steigerung der Energieeffizienz. In allen Phasen können Potenziale identifiziert und gehoben werden. Alternative, nämlich langlebigere und besser recycelbare Materialien, sind hier nur ein Beispiel.

Weitere Möglichkeiten sind die systematische Reduktion der Materialmenge oder die Diversifizierung der Rohstofflieferkette. Grundlage aller Ansätze sind Daten und Informationen, die durch Sammlung, Analyse und Verknüpfung zu wertvollem Wissen zur Verfügung gestellt werden.

Hier kommt Digital Engineering ins Spiel, das dieses Wissen in Simulationssoftware, Workflows und Datenbanksysteme umsetzt. Erst durch ein tieferes Verständnis auf Produkt- oder Bauteilebene können Potenziale erkannt werden. So eröffnen exakte Materialkennwerte neue Möglichkeiten, indem die Rohstofflieferketten direkt in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Mittelständische Unternehmen, die dies bereits tun? Etwa Schwarzmüller, Krones oder Schunk: