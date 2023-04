Die Digitalisierung von betrieblichen Prozessen und Kundenservices ist zum strategischen Erfolgsfaktur geworden. Individuell einsetzbare IT-Dienste ermöglichen gezielte Erweiterungen oder die ganzheitliche Harmonisierung von IT-Architekturen. „Grundsätzlich geht es weiter um Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, auch KI-gestützt. Passgenaue Cloud-Dienste ermöglichen dabei Modernisierung der vorhandenen IT und parallel die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle“, so Peter Lenz, Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Systems Austria zu aktuellen Themen der Business-IT.



Betrieblich ist digitale Transformation ein kontinuierlicher Prozess. Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz und laufende Anpassung an die Geschäftsanforderungen. „Beginnen sollte man mit der Analyse von Geschäftsbereichen und IT-Systemen mit Potenzial für verbesserte Effizienz, Kostenreduktion oder Neugeschäft und dann folgt die Auswahl der digitalen Lösungen“, ergänzt Lenz. „Wichtig ist auch die frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter und der Themen Sicherheit und Daten.“