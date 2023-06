Es war ein Meilenstein in der über 60-jährigen Geschichte des familiengeführten Unternehmens binderholz: Die Übernahme der BSW Timber Ltd., dem größten Forst- und Sägewerksunternehmen in Großbritannien. Der Schritt stärkt nicht nur die Positionierung von binderholz am wachsenden britischen Markt, der sich durch eine hohe Nachfrage nach Schnittholz-, Massivholz-, Holzbau- und DIY-Produkten auszeichnet. Mit der Übernahme von BSW wurde das Unternehmen auch zum größten Unternehmen in der Sägewerks- und Massivholzverarbeitungsindustrie in Europa mit 29 Standorten in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Lettland, Finnland und den USA. Das erklärt die Mitarbeiterexplosion - eine glatte Verdoppelung - auf 6.300.