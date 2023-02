Die Beschlägehersteller-Gruppe Julius Blum GmbH fährt die Produktion an den Standorten in Vorarlberg und in Polen deutlich zurück. Grund seien überraschend starke Nachfragerückgänge in einigen Märkten und anhaltende Herausforderungen entlang der Lieferketten, die zu vollen Lagern geführt hätten. Einen Personalabbau plane man derzeit aber nicht, so die Geschäftsführung am Freitag.



Konkrete Zahlen zu den Auftragsrückgängen nannten die Geschäftsführer Philipp Blum und Martin Blum nicht. "Wir haben zwar nach zwei Jahren mit überdurchschnittlichen Produktionsmengen klar mit einem Rückgang gerechnet. Aber die Schnelligkeit war wesentlich rasanter als es vorherzusehen war.

Trotzdem sind wir vorbereitet und bremsen in einigen Bereichen vorsichtig unsere Produktion, um so schnell wie möglich wieder den notwendigen Platz für die Lagerprozesse zu schaffen. Das funktioniert nur Schritt für Schritt, aber nur so erhalten wir die am Markt erforderliche Flexibilität", erklärte Geschäftsführer Martin Blum. Teilbereiche der Produktionskapazität sollen um bis zu 20 Prozent zurückgefahren werden, davon seien rund 250 Mitarbeiter betroffen. Martin Blum ging aber davon aus, dass sich diese Zahl noch erhöhen werde.