Jeder zweite Arbeitsplatz in der Steiermark ist direkt in einem produzierenden Betrieb oder hat unmittelbar damit zu tun. Zahl der Industriebetriebe Steiermark, 117.573 Erwerbstätige arbeiten in 5.057 steirischen Industriebetrieben. Von den knapp 118.000 Mitarbeiter:innensind 2.800 in der Industrielehrlingsausbildung.

