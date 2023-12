Rund 1,5 Millionen Menschen leben und arbeiten in Österreichs industriestärkstem Bundesland. Starkes Beschäftigungswachstum und niedrige Arbeitslosigkeit sind dasErgebnis der Wettbewerbsstärke der ansässigen Unternehmen. Das Top-Industriebundesland gilt als industrielles Herz und Wirtschaftsmotor für ganz Österreich. Als wirtschaftlich stärkstes Bundesland erwirtschaften die Unternehmen in Oberösterreich einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Steuerleistung des Bundes.

Das drittgrößte Bundesland beschäftigte im Jahr 2022 6.586 industrielle Betriebe mit 186.547 Erwerbstätigen*. Gesamtwirtschaftlich generiert die oberösterreichische Industrie österreichweit ca. 900.000 Beschäftigungsverhältnisse, davon etwa 570.000 in Oberösterreich. Also, jeder fünfte Arbeitsplatz in Österreichs Wirtschaft ist direkt oder indirekt mit der Industrie Oberösterreichs verknüpft.