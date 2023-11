Der Trend zu weniger Schnee war auch in vermeintlich schneesicheren Orten in den Alpen zu spüren, so eine vorläufige Bilanz der Wetterredaktion des ORF:



Bad Ischl in Oberösterreich, eigentlich ein „Schneeloch“, war nur 22 Tage weiß. In Umhausen im Tiroler Ötztal wurden im gesamten Winter gerade einmal 22 Zentimeter Schnee gezählt. Hochfilzen in Tirol, Zell am See in Salzburg und Gaschurn in Vorarlberg, normalerweise fast den ganzen Winter schneebedeckt, aperten mehrmals aus.



Der Westen Österreichs, vor allem Tirol, Vorarlberg und der Salzburger Pinzgau, erlebten einen sehr trockenen Winter, mancherorts fiel dort nur halb so viel Niederschlag wie normal. Das hat auch Auswirkungen auf die heimischen Gletscher. Sie müssen auf ein schneereiches Frühjahr hoffen, sonst droht ihnen wie letztes Jahr ein dramatischer Sommer mit extremem Eisverlust.



Das Bild des heurigen Winters von weißen Kunstschneestreifen und daneben grünen Wiesen werde in Zukunft langfristig immer häufiger werden, sagt der Klimaforscher Marc Olefs. Besonders extreme Jahre wie heuer seien ein Resultat der Überlagerung von natürlichen Schwankungen mit dem menschengemachten Klimawandel, und der verstärke sich mit jeder weiteren Tonne an emittierten Treibhausgasen.