Vor fünf Jahren wandte sich eines der größte afrikanischen Entsorgungsunternehmen an über zehn Unternehmen in ganz Europa, um gemeinsame Maßnahmen zur Modernisierung des Abfallsektors zu ergreifen. Die Firma Komptech aus der Steiermark, die Abfallaufbereitungsanlagen baut, war die Einzige, die die Anfrage ernst genommen hat. Markus Maierhofer, damals Vertriebsmanager bei Komptech, flog nach Ghana und zog gemeinsam mit seinem Kollegen Gottfried Reither, Leiter des Anlagenbaus bei Komptech, einen 13-Millionen-Euro-Auftrag an Land, den damals größten der Firmengeschichte. Seither ist das Afrikageschäft massiv gewachsen. „Wir haben in den vergangenen Jahren in Kooperation mit einem der größten westafrikanischen Entsorgungsbetriebe, der ghanaischen Zoomlion-Gruppe, Abfallrecyclinganlagen von Komptech in der Größenordnung von mehr als 60 Millionen Euro umgesetzt“, berichtet Maierhofer, der inzwischen Vertriebspartner von Komptech ist und eine Reihe weiterer Unternehmen vertritt und berät. Insgesamt 15 Anlagen zur Kompostproduktion wurden vom steirischen Unternehmen in Ghana errichtet.

Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter von Wirtschaftsnachrichten! Jetzt kostenlos abonnieren!

Exportgeschäfte wie jene von Markus Maierhofer sichern nicht nur Arbeitsplätze in Österreich, sondern schaffen auch neue in Afrika und bringen die grüne Transformation auf dem Kontinent voran. „Wir haben hier mit österreichischem Know-how und Wertschöpfung nicht nur mehr als 2000 regionale Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch geholfen, 750.000 Tonnen THG-Emissionen einzusparen“, berichtet Maierhofer. Accra, die Hauptstadt Ghanas, ist bekannt für ihre Mülldeponien. Abfallaufbereitungsanlagen wie von Komptech helfen dabei, das immense Müllproblem afrikanischer Städte anzugehen. „Mehr als 50 Prozent der deponierten Abfallmenge konnten wir reduzieren“, so Maierhofer. Ein Quantensprung in Sachen Klima- und Umweltschutz in Afrika.