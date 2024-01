Wirtschaftliche Vielfalt: Salzburg hat eine vielfältige Wirtschaft mit Branchen wie Tourismus, Maschinenbau, Lebensmittelproduktion und Elektronik.



Produktion und Beschäftigung: Rund 11.760 Unternehmen produzieren Waren im Wert von 6,32 Milliarden Euro. 112.187 Menschen sind in einem festen Arbeitsverhältnis und 714 Lehrlinge in Ausbildung.



Außenhandel und Bruttoregionalprodukt: Der Anteil Salzburgs am bundesweiten Außenhandel beträgt 16,7 Prozent. Das Bruttoregionalprodukt pro Einwohner liegt mit 53.300 Euro über dem österreichischen Durchschnitt von 45.400 Euro.



Arbeitsmarkt: Die vielfältige Verteilung von Industrie- und Tourismusbetrieben trägt zu der niedrigen Arbeitslosenquote von nur 3 % bei.



Tourismus: Mit 27 Millionen Nächtigungen liegt Salzburg nach Tirol an zweiter Stelle in Österreich.



Außenhandelswachstum: Im Jahr 2022 verzeichnete Salzburg ein relatives Wachstum von 19,3 % im Außenhandel mit einem Volumen von 2,22 Mrd. Euro.



MINT-Bildung: Salzburg investiert in die Entwicklung von MINT-Berufen und hat die höchste Dichte an MINT-orientierten Schulen in Österreich.



Größte Unternehmen: Die Red Bull GmbH ist mit mehr als 1.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 6 Mrd. Euro der größte Arbeitgeber. Auch die Palfinger AG und die Salzburg AG sind wichtige Arbeitgeber.



Industrieschwerpunkte: Die Forstwirtschaft ist ein industrieller Schwerpunkt mit 121 Unternehmen. Auch die Automobil-, Maschinenbau- und Energieversorgungsbranche sind vertreten.