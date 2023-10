Trotz des anhaltend hohen Zinsniveaus, der weiterhin hohen Inflation sowie der unsicheren geopolitischen Entwicklung in der EMEA-Region startet die Palfinger AG mit einem Umsatz- und Ergebnisrekord in das zweite Halbjahr 2023. So konnte mit einem Umsatz von EUR 1.214,9 Mio., einem EBIT von EUR 111,3 Mio. und einem Konzernergebnis von EUR 63,3 Mio. das beste erste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt werden. Die volle Wirksamkeit der umgesetzten Preiserhöhungen, ein guter Produkt-Mix sowie rückläufige Rohstoff- und Frachtkosten, aber auch Verbesserungen in der Supply Chain trugen wesentlich zu diesem hervorragenden ersten Halbjahr bei.

>>> Palfinger-Innovator Kreppel: „Sind an Bruchpunkten tätig“

Palfinger investiert zudem kräftig in die Ausbildung von Fachkräften und eröffnet ein hochmodernes Aus- und Weiterbildungszentrum für Lehrlinge und Mitarbeiter. Mehr als 140 Lehrlinge werden seit September in 18 verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen am Palfinger Campus ausgebildet.

>>> Die Schöpfer: Wie radikale Innovation die Industrie verändert

Der im Mai erweiterte Campus in Lengau, Oberösterreich, ist die Bündelung der weltweiten Bildungsangebote des internationalen Technologiekonzerns. Denn ein zentraler Faktor für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ist ein attraktives Arbeitsumfeld. Dazu gehört auch eine Kultur des Lernens, in der zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt werden. Eine Übernahmegarantie erhalten die Auszubildenden bereits vor Ausbildungsbeginn. 2023 wurden alle vier kaufmännischen und 20 technischen Auszubildenden übernommen.

Palfinger könnte heuer trotz Krisen und Auftragsrückgang in Europa einen Rekordumsatz erreichen: Ende 2022 meldete das Unternehmen 2 Milliarden Euro Umsatz

Seit Januar 2023 setzt das Unternehmen auf Dynamic Pricing und kann damit flexibel auf Kostenveränderungen reagieren

Ein internes Nachhaltigkeitsmanagement sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von Palfinger

Investitionen in Bildungseinrichtungen wie dem Palfinger Campus und der Palfinger World

Das Technologiezentrum Köstendorf und „The Hub Vienna“ dienen als Brennpunkte für Forschung, Entwicklung und Innovation

Plafinger bleibt unverändert auf Platz 1 in der Maschinenbau-Industrie, mit sehr starken Werten bei den Dimensionen Wirtschaftlichkeit und Management. Die Berichte über die starke Nachfrage, den gestiegenen Umsatz und die hohe der Investitionen sind umfassend und setzte sich deutlich ab von der Konkurrenz.