Mit 2.514 Betrieben und 45.143 Beschäftigten ist die Industrie ein wichtiger Arbeitgeber und Wohlstandsbringer des Bundeslandes und treibt die Leistungsfähigkeit der gesamten Kärntner Wirtschaft an. So fiel die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu 2021 etwa um 1,1 %, von 5,6 % auf 4,5 %. Die Maschinenproduktion ist mit 6.686 Beschäftigten die Branche, die die meisten Industriearbeitsplätze bereitstellt. In der Produktion von Metallerzeugnissen sind 4.683 Personen beschäftigt. 4.611 Menschen sind in der Elektronikbranche angestellt und 3.773 Mitarbeitende arbeiten an der Herstellung von Holzwaren.

