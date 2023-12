Der österreichische Arbeitsmarkt entwickelte sich im Jahr 2023 insgesamt positiv. Allerdings stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr an. Ende Oktober waren 338.896 Personen ohne Arbeit, gleichzeitig gab es mehr als 100.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden konnten. Im Vergleich zum Oktober 2022, als die Arbeitslosenquote bei 6 Prozent lag, stieg sie im Oktober 2023 auf 6,3 Prozent, Ende November auf 6,7 Prozent.

Vor allem im Bau- und Industriesektor sowie in den industriell geprägten Bundesländern wie Oberösterreich und der Steiermark ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit spürbar. Die schwache Auftragslage in der Industrie hat zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Bereich um 10,3 % geführt. Die Arbeitsmarktentwicklung zeigt sich auch regional differenziert: Die Arbeitslosigkeit ist in allen Bundesländern gestiegen, am stärksten jedoch in Oberösterreich, das industriell geprägt und daher vom Konjunkturabschwung besonders betroffen ist (+11,7%).

Einen positiven Trend gibt es bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Sie sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2014, bleibt aber mit fast 28 Prozent aller Arbeitslosen hoch. Nach wie vor sind fast doppelt so viele Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als noch vor zehn Jahren. Trotz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit besteht in vielen Branchen nach wie vor ein erheblicher Mangel an Arbeitskräften und qualifizierten Fachkräften. Dieser Mangel ist Ausdruck der raschen Erholung des Arbeitsmarktes nach den dramatischen Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise.