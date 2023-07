Nach dem Rekordjahr 2022 sind Umsatz und Gewinn des oberösterreichischen Aluminiumkonzerns AMAG Austria Metall im ersten Halbjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Der Umsatz sank um 11,9 Prozent auf 796,4 Millionen Euro, der Gewinn nach Ertragssteuern brach um 34,9 Prozent auf 51 Millionen Euro ein. Mit dem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei aber immer noch das zweithöchste Halbjahresergebnis erzielt worden, teilte AMAG mit.

Das Unternehmen spürte nach eigenen Angaben vor allem im zweiten Quartal "ein zunehmend eintrübendes Marktumfeld". Ein niedrigerer Aluminiumpreis, geringere Absatzmengen und ein gegenüber dem Aluminiumpreis gestiegenes Preisniveau für Aluminiumoxid hätten das Ergebnis belastet.

"In Kanada profitierten wir unverändert von einer stabilen Produktion", so AMAG-Chef Gerald Mayer am Donnerstag in einer Aussendung. Am Standort Ranshofen seien die Absatzmengen für die Luftfahrt-, Automobil- und Verpackungsindustrie weiter gesteigert worden.