Stefan Grafenhorst ist neuer Vice President People & Sustainability bei Greiner. Laut dem Kunststoffproduzenten wurde die Position geschaffen, um die Bedeutung und die enge Verknüpfung von HR und Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

Grafenhorst berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den Vorstand von Greiner und trägt weiterhin die strategische Verantwortung für die Unternehmenskommunikation, die er nach dem Prinzip des Corporate Newsrooms neu aufgestellt hat.

„Wir haben seit 2017 unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen intensiviert und einen Weg eingeschlagen, der klar macht: Wir wollen vorangehen. Stefan Grafenhorst hat in diesen Bemühungen eine wichtige Rolle gespielt und gezeigt, dass er Transformationsprozesse erfolgreich umsetzen kann. In seiner neuen Rolle verbinden wir die Themen Human Resources und Nachhaltigkeit ganz bewusst: weil das eine oder das andere nicht gelingen kann“, so Axel Kühner, CEO von Greiner.



Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin überzeugt, dass wir unsere Potentiale noch längst nicht ausgeschöpft haben: auf unserem Weg zu einem nachhaltigeren Unternehmen, aber auch als attraktiver Arbeitgeber“, so Stefan Grafenhorst selbst.

Grafenhorst ist seit Anfang 2017 für Greiner tätig und hat zunächst die Nachhaltigkeitsabteilung und in weiterer Folge die Unternehmenskommunikation nach dem Corporate Newsroom-Prinzip neu aufgebaut. Damit waren die strategischen Weichen im Transformationsprozess des Unternehmens gestellt. Seit einigen Monaten fallen auch strategische HR-Themen in seinen Verantwortungsbereich, was zur Schaffung der neuen Position des Vice President People & Sustainability führte.



Vor seiner Zeit bei Greiner war Grafenhorst unter anderem im Deutschen Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als Entwicklungshelfer für die Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit in Afrika tätig. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er als Strategieberater in Brüssel. Der gebürtige Deutsche studierte Politikwissenschaft in Bremen, Straßburg und Stellenbosch (Südafrika) und absolvierte zudem einen Master in International Relations in Brüssel sowie einen MBA an der Wirtschaftsuniversität Wien.