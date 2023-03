Der heimische Luftfahrtzulieferer FACC hat in den letzten zwei Jahren die Zahl der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle verdreifacht: Im Vordergrund stehen Flexibilität für die Beschäftigten sowie neue Ansätze, die es auch Teilzeitbeschäftigten ermöglichen, Führungspositionen zu übernehmen. Auch für KarenzrückkehrerInnen und Personen in Weiterbildung werden hochflexible Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung angeboten. „Während es früher einige wenige Arbeitszeitmodelle gab, geht der Trend in Richtung hochflexibler Modelle, die sich nach den individuellen Bedürfnissen jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin orientieren,“ unterstreicht Georg Horacek, VP Human Resources. Während 2021 etwa 80 bis 100 verschiedene Arbeitszeitmodelle angeboten wurden, sind es heute unternehmensweit über 300.

